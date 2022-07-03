الرشود: الخدمات المتطورة للبنك تحاكي الابتكار بالصناعة المالية العالمية

الصيرفة الذكية تعزز انفراد «بيتك» بأحدث الحلول المصرفية المبتكرة



أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن فوزه بجائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت لعام 2022 من مجلة «ذي بانكر» وهي أعرق مجلة مصرفية رائدة في العالم تصدرها مجموعة فايننشال تايمز العالمية.



واستندت لجنة تحكيم المجلة عند منحها «بيتك» هذه الجائزة المرموقة إلى منهجية دقيقة وصارمة تضمنت معايير منها التزام البنك بالابتكار التكنولوجي من خلال الخدمات المصرفية الرقمية المتقدمة التي يوفرها البنك لعملائه مثل التحويل الفوري إلى «بيتك تركيا» باستخدام شبكة Ripplenet، إضافة إلى خدمات أخرى مثل شراء سبائك الذهب، وخدمة KFH Pay، وأتمتة عمليات الصرف الأجنبي عبر الإنترنت.



وأشادت لجنة التحكيم أيضا بالربحية القوية التي حققها «بيتك» في عام 2021، واعتبرت «ذي بانكر» أن البنك نجح في التغلب على تحديات الإغلاق بسبب الجائحة، وهذا النجاح كان بمنزلة عامل آخر ميز «بيتك» عن منافسيه.



خدمات مبتكرة



وتعقيبا على الجوائز، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف، عبدالوهاب الرشود إن جائزة «أفضل بنك إسلامي بالكويت لعام 2022» التي حصدها «بيتك» تشهد على كفاءة أدائه وتفوقه في تقديم الخدمات المبتكرة ذات الجودة العالية من خلال بنية تحتية رقمية متطورة من جهة، فضلا عن كونها تقديرا لنجاح استراتيجية التحول الرقمي التي قطع فيها «بيتك» أشواطا مهمة.



وأكد أن «بيتك» حريص على تقديم أفضل الحلول المصرفية المتطورة، مشيرا إلى أن الخدمات الإلكترونية للبنك تشهد تطورا كبيرا يحاكي الابتكار في الصناعة المالية العالمية من خلال طرح مجموعة من الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة.



وأضاف أن «بيتك» يزخر بالأنشطة القوية والمتنوعة والخدمات الاستثمارية والمصرفية المتوافقة مع الشريعة التي تتبنى أحدث التقنيات والمعايير المالية العالمية.



وأشار إلى أن «بيتك» حقق قفزات نوعية في سرعة تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، من خلال تبني أحدث ابتكارات التكنولوجيا المالية، فضلا عن تبوؤ مكانة رائدة في سوق الصكوك والخدمات المالية الإسلامية.



وأكد الرشود أن تقدير الجهات العالمية المرموقة لإنجازات «بيتك» لم يكن ليتحقق لولا ثقة مساهمي وعملاء البنك، إضافة إلى الجهود المتفانية لكوادره وكفاءتهم التي طالما ميزت «بيتك» ورسخت اسمه ومكانته الرائدة على المستويين المحلي والعالمي.



وأوضح أن «بيتك» يعزز نهجه في سياسة دمج الحلول المبتكرة والتكنولوجيا المصرفية في العمليات التشغيلية، وإطلاق مبادرات التحول الرقمي وإعادة ترتيب المنتجات والخدمات بما يتناسب مع احتياجات وطبيعة القطاعات التشغيلية الرئيسية، مع التشديد على المضي قدما للتحول الى أفضل بنك رقمي في الكويت والمنطقة سواء في الأنظمة والبرمجيات التفاعلية، وتقنيات الروبوت، والذكاء الاصطناعي التي يستخدمها أو الخدمات التي يقدمها للعملاء، بما يسهم بإضافة قيمة متميزة الى تجربة العملاء الذين يتطلعون الى خدمات مصرفية سريعة وسهلة.



الصيرفة الذكية



قال الرشود إن الصيرفة الذكية عززت انفراد «بيتك» بالحلول المصرفية المتميزة، مشيرا إلى الفروع الذكية KFH Go التي كان «بيتك» سباقا بتقديمها على مستوى السوق، وساهمت بتلبية احتياجات العملاء المتزايدة والمواكبة لأحدث التقنيات العصرية وأعلى معايير الجودة، وإضافة قيمة إلى تجربة العملاء الذين يتطلعون الى خدمات مصرفية سريعة وسهلة.



وأضاف أن «البنك» نجح في تعزيز قنوات الخدمات المصرفية الرقمية سواء عبر KFHGo، أو تطبيق الموبايل KFHonline، أو تقنيات الروبوت، أو الذكاء الاصطناعي أو غيرها من القنوات البديلة عن القنوات المصرفية التقليدية.



وأوضح أن «بيتك» يوفر أجهزة XTM، وفروع KFHGo الذكية بمختلف محافظات الكويت بما فيها مطار الكويت الدولي، وتتيح هذه الفروع للعملاء الاستفادة من باقة متنوعة من الخدمات المصرفية التفاعلية، منها طباعة دفتر الشيكات الفوري، والطباعة الفورية للبطاقات المصرفية بدون طلب مسبق، واستلام سبائك الذهب (10 غرامات) وفتح حساب (الذهب، التوفير، الرابح، الخدمة الآلية)، وبيع وشراء الذهب، وطباعة شهادة آيبان وطلب المعاملات التجارية «المرابحة»، وطلب البطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع، وتحديث البيانات ورقم الهاتف، وتفعيل البطاقات المصرفية، وفتح الودائع والحسابات، وغير ذلك الكثير من الخدمات التمويلية والمصرفية، فضلا عن إتاحة استخدام الساعات الذكية للحصول على خدمات الصراف الآلي.



تجدر الإشارة إلى أن لجنة التحكيم التابعة لمجلة ذي بانكر تمنح الجوائز بعد تقييمها للموارد المالية القوية للمؤسسات والإجابة عن تساؤلاتها بحيث على المرشحين تقديم أدلة على أبرز ابتكاراتهم التي تركز على العملاء والتي تعتبر محل اهتمام قراء المجلة وتظهر أدلة على التحسين المستمر لاستراتيجية تشغيل البنك التي تتماشى مع تبني الاتجاهات الحالية.