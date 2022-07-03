توقع مسؤول فلسطيني ألا يحمل الرئيس الأميركي جو بايدن، أي مبادرة سياسية لدفع عملية السلام خلال زيارته إلى المنطقة في يوليو الجاري بذريعة عدم وجود حكومة في إسرائيل.



وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني لإذاعة (صوت فلسطين) أمس: إن الرئيس بايدن لن يحمل أي مبادرة سياسية بذريعة عدم وجود حكومة في إسرائيل للحديث معها ووجود حكومة انتقالية. وبدأ يائير لابيد فترة ولايته كرئيس وزراء إسرائيل مؤقت أمس الأول بعد أن حل «الكنيست» نفسه، لحين تشكيل حكومة جديدة.



من جهة أخرى، قال نادي الأسير الفلسطيني إن أكبر المعتقلات الفلسطينيات سنا في السجون الإسرائيلية توفيت امس بعد حوالي 6 أشهر من توقيفها.



وأضاف النادي أن سعدية فرج الله وهي من بلدة إذنا بالخليل وتبلغ من العمر 68 عاما توفيت في سجن الدامون بوسط إسرائيل «وهي أكبر المعتقلات سنا وأم لثمانية أولاد وجدة لأحفاد». ولم يوضح النادي أسباب وفاة المحتجزة التي اعتقلت بالقرب من الحرم الإبراهيمي بتهمة محاولة تنفيذ عملية طعن.



وأصدر مكتب المتحدث باسم مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية بيانا قال فيه ان «المعتقلة تعاني من مرض مزمن وكانت تتلقى العلاج بانتظام من قبل الجهات الطبية في مصلحة السجون.