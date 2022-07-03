أدت غارة جوية إسرائيلية على الساحل الغربي لسورية صباح امس إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح، حسبما أفادت وزارة الدفاع السورية في بيان.



ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله: «نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدة صواريخ من فوق البحر المتوسط غرب طرابلس مستهدفا عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوب طرطوس».

وأضاف أن ذلك «أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح أحدهما امرأة ووقوع بعض الخسائر المادية».



من جهته، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية لها شبكة واسعة من المصادر في سورية، أن القصف استهدف «هنغارات سابقة لتربية الحيوانات» في المنطقة «يستخدمها حزب الله اللبناني لنقل الأسلحة».



وأوضح المرصد أنه «لم تسمع أصوات مضادات الدفاع الجوي السوري حيث كان الاستهداف مباغتا».