أعلنت المنسق العام للهيئة العالمية الأميركية للاختــراع والتنميـــــة والاستثمار لــــدى الكويت تهاني الظفيري عن فتح باب التقديم والترشح للمشاركة في بطولة كأس العالم للاختراع والبحث العلمي للعام 2022 في تونس خلال الفترة من 1 إلى 2 ديسمبر المقبل، تحت رعاية رئيس جمهورية تونس.



وقالت الظفيري ان البطولـــة للمتميزيــن والأذكيـــاء والمبدعين من المخترعين والباحثين والأكاديميين بكل المستويات العلمية وأساتذة الجامعات والمستثمرين وسيدات ورجال الأعمال وتأتي في إطار فعاليات صالون «TICAD INNOVATION» المنعقد على هامش الفعاليات الموازية للقمة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا بحضور عدد كبير من رؤساء دول العالم والوزراء والمؤسسات الحكوميـــة والسفـــارات والمنظمــــات الدوليــــة والمؤسســــات الإعلاميــــة والوطنيـــة والدوليــــة ورجال الأعمال والمستثمرين وكل المؤسسات التجارية والصناعية والعلمية، موضحـــــة استقبـــال الطلبات على الايميل: [email protected]



وأضافت: يسرنا الإعلان عن فتح مكتب دائم للهيئة العالمية الأميركية للاختراع والتنميـــة والاستثمار في الكويت قريبا، ونتمنى استضافة هذا الحدث الدولي المهم في الكويت العام المقبل نظرا لأهميته استراتيجيا ودوليا لتحفيز الإبداع التقني ودعم الاقتصاد الذكي والحر.