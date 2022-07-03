أصدر رئيس مجلس الإدارة المدير العام بالتكليف في الهيئة العامة للغذاء والتغذية د.ريم الفليج قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية لـ 37 موظفا في الهيئة. وجاء في القرار:



يمنح الموظفون التالية أسماؤهم صفة الضبطية القضائية، عملا بمواد انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 واللوائح المنفذة له المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019.



٭ فرح خليف سالم العنزي - مفتش أول أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة.



٭ هيا سامي الياقوت - مفتش أول أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة



٭ شوق فهد كرم - مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة



٭ فاطمة احمد جاسم حمادة - مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة



٭ شهد علي ريحان الشايع - مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة



٭ نجمة صلاح الحيدري - مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة



٭ علي محمد حسن الصايغ - مشرف أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة



٭ فاطمة عبدالله احمد ماه كريم - مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة



٭ منار بدر عبدالله العتيق - مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة



٭ فاطمة سعد خميس المطيري - مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة



٭ هاجر محمد عبدالله الصيرفي - مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة



٭ أسماء غازي المطيري - مشرف أغذية - إدارة تفتيش محافظة الفروانية



٭ سارة يوسف محمد الخالدي - مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة الفروانية



٭ هنوف مبارك فالح المطيري - مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة الفروانية



٭ شيرين حمزة دريس سلماني - مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة الأحمدي



٭ مها غازي محمد العتيبي - مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة الأحمدي



٭ وضحة خالد جعيلان العويهان - مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة الاحمدي



٭ وضحة عيد حسين العتيبي - تقني تغذية - ادارة تفتيش محافظة الاحمدي



٭ سارة فهد فلاح العنزي - مساعد مهندس كيمياء - إدارة تفتيش محافظة الاحمدي



٭ رهف خالد دميثير العنزي - مفتش اغذية - ادارة تفتيش محافظة الجهراء



٭ نورة ارشيد عبدالله الصليلي - مفتش اغذية - ادارة تفتيش محافظة الجهراء



٭ شهد سعود عبيد بادي - مفتش اغذية - ادارة تفتيش محافظة الجهراء



٭ ريما حمود محمد المطيري - مفتش أغذية - ادارة تفتيش محافظة الجهراء



٭ معالي مشعل منور العتيبي - مفتش اغذية - ادارة تفتيش محافظة الجهراء



٭ علي محمد غانم عباس - مفتش اول اغذية - ادارة تفتيش محافظة مبارك الكبير



٭ منيرة بدر فهد مفرح - مفتش اغذية - ادارة تفتيش محافظة مبارك الكبير



٭ وضحة علي حسين البحر - مفتش اغذية - ادارة تفتيش محافظة مبارك الكبير



٭ شيخة عبدالعزيز الحربي - مفتش أغذية - ادارة تفتيش محافظة مبارك الكبير



٭ عائشة منصور علي العتيبي - مفتش اغذية - ادارة تفتيش محافظة مبارك الكبير



٭ زهراء هاني النجادة - مفتش اغذية - ادارة تفتيش محافظة مبارك الكبير



٭ حلا مازن عبدالقادر ريان - مفتش اغذية - ادارة تفتيش محافظة حولي



٭ عبدالله محمود يوسف طالب - مفتش اغذية - ادارة تفتيش محافظة حولي



٭ هاجر احمد جمعة السناوي - مفتش اغذية - ادارة تفتيش محافظة حولي



٭ شروق محمود حسن العنزي - مفتش اغذية - ادارة تفتيش محافظة حولي



٭ شيخة خالد الناصر - مفتش اغذية - ادارة الاغذية المستوردة



٭ هاجر حمود العنزي - مفتش اغذية - ادارة الاغذية المستوردة



٭ فتون سعود العنزي - مفتش اغذية - ادارة الاغذية المستوردة