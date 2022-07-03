عاطف رمضان



أعلنت نائبة المدير العام لشؤون الطلبات والتخـصـيـص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية فاطمة حمزة نقي عن رفع الأولوية التاريخية للتخصيص على قسائم مشروع جنوب سعد العبدالله حتى تاريخ 30 يونيو 2003 وما قبل.



وأضافت نقي في بيان صحافي انه على المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى هذا التاريخ وما قبل والراغبين في التخصيص على المشروع التقديم عبر تطبيق «سهل» أو منصة المؤسسة الإلكترونية www.pahw.gov.kw ابتداء من الأحد 3 يوليو 2022.



وتؤكد المؤسسة تواجد فريق خاص بتطبيق «سهل» في المبنى الرئيسي للإجابة عن استفسارات المواطنين وتوجيههم عن كيفية استخدام الخدمات التي تقدمها خلال أوقات الدوام الرسمي من 8:30 صباحا حتى 12:30 ظهرا.