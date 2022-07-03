بيروت - أحمد منصور



قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع ان ثمة قواسم مشتركة كثيرة وكبيرة بين الكويت ولبنان، ولاسيما أن بلدينا يقعان في جوار بلدان أكبر وأقوى، لكن إيمان كل من الشعبين الكويتي واللبناني بالصمود والتجذر في بلديهما، يجعلنا نجتاز مختلف المحن متمسكين بالعيش الحر الكريم».

جعجع كان يتحدث في حفل عشاء وداعي أقامه وعقيلته ستريدا جعجع على شرف سفيرنا في لبنان عبدالعال القناعي، وقال: «أردنا زوجتي ستريدا وأنا أن ندعو إلى هذا العشاء، تكريما لك يا أبو محمد ولما تمثله لنا كصديق وممثل لدولة شقيقة نعتز بالعلاقة التاريخية الطيبة معها.

تعرفنا إليك منذ ١٥ عاما، أي لدى وصولك إلى لبنان في مهمة أثبت خلالها مدى وفائك لجوهرها، فلم تقصر يوما بالتزاماتك ولا بمحبتك للبنان واللبنانيين، ولا بصداقاتك وإيمانك بالحق والقضية التي نناضل من أجلها، فكنت خير سفير للكويت في لبنان، ونكاد نقول خير سفير للبنان في الكويت».