قرر صناع فيلم الانيميشن البحريني «سر الكهف» طرحه في عدد من دور العرض في دول الخليج والوطن العربي 7 الجاري، والفيلم سيناريو وحوار حنان كنعان، وإخراج إيناس يعقوب، وإنتاج شركة «بيبي كلاي ويونيون ميديا» للإنتاج الفني، والتوزيع بمملكة البحرين بالتعاون مع مجموعة قنوات «ام بي سي»، ويصدر العمل باللغتين العربية والانجليزية.



وتقول المخرجة إيناس يعقوب: يتناول الفيلم فكرة معرفة الأحجار النفيسة والنادرة التي تزخر بها الأرض، ومن خلال المغامرات التي يخوضها الأبطال في عوالم فانتازية غريبة ومثيرة، ونتعرف على الأماكن التي تشتهر فيها هذه الأحجار الثمينة وفوائدها واستخداماتها العلاجية وأهميتها في حياتنا، بطريقة سلسة خفيفة وأخاذة، بعيدا عن الأسلوب التقليدي التلقيني المباشر.

وتابعت يعقوب: يتضمن «سر الكهف» ألغازا وأفكارا وجاذبية في الصورة، ويعتمد على التركيز والإبهار، فالرسالة الحقيقية التي دائما أسعى إلى تحقيقها هي الاستفادة من المعنى الجميل الموجود داخل سطور النص لأن الحكمة دائما تصنع الثقة، وهذا العمل يسهم في كيفية الاعتماد على النفس وجعل الثقة أساس أي تصرف ولكن بتفكير.