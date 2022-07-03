مفرح الشمري



للمحافظة على التراث الشعبي في ظل التكنولوجيا التي نعيشها، حرص القائمون على تلفزيون الكويت على تصوير سهرة تلفزيونية خاصة لفرقة التلفزيون للفنون الشعبية تضمنت 13 اغنية من مختلف الالوان الغنائية الشعبية الجميلة ستعرض في عيد الاضحى المقبل وذلك تحت اشراف عام لرئيس الفرقة الموسيقار غنام الديكان واخراج محمد دشتي وبمتابعة حثيثة من وكيل التلفزيون فهد الغيلاني.



«الأنباء» حضرت تصوير السهرة التي تضمنت العديد من الاغاني منها «ياشموخ» كلمات الشاعر سالم سيار وألحان د.سليمان الديكان، وهو عمل وطني بايقاع الردحة، و«الحمدالله لمن قدر» من كلمات عبدالله العلوي الحداد وألحان الراحل عبدالله الفرج وتطوير الموسيقار غنام الديكان، وهو صوت خيالي ديني، و«يا بعيد الدار» كلمات يعقوب السبيعي وألحان عبدالله بوغيث وتوزيع الراحل سعيد البنا، وهي من لون بحري لعبوني، و«الدريشة» من كلمات د.يعقوب الغنيم وألحان د.سليمان الديكان، وهي من ألوان الليوه الشعبية، و«نواف يا رمز البلد» من كلمات الشاعر طلال السعيد وألحان الموسيقار غنام الديكان، وهي عرضة برية، بالاضافة الى اوبرا وطني تقدمها الفرقة بعنوان «الدار ترقى» بمشاركة مطربة الاوبرا الكويتية اماني الحجي والأغنية من كلمات الشاعر سالم سيار وألحان د.سليمان الديكان.



وبذلت إدارة فرقة التلفزيون للفنون جهودا كبيرة في تصوير هذه السهرة من اختيار الاغاني والتدريب عليها حتى تظهر بالشكل المطلوب، وكانت حريصة على تقديم اجمل ما عند هذه الفرقة المحافظة على تراث الكويت من الاندثار، ولذلك تم تشكيل فريق عمل اداري وفني خاص لهذه السهرة، وجاء على النحو التالي: الموسيقار غنام الديكان (رئيس الفرقة والمشرف العام)، احمد القطامي (نائب الرئيس)، نجم العميري (مشرف الايقاعات)، بدر الجويهل (مشرف الفنون والتراث)، احمد البقشي (مشرف الشؤون الادارية والعلاقات العامة)، د.سليمان الديكان (توزيع وتنفيذ)، خالد بن حسين (مدرب اصوات)، ثنيان العميري (مدرب ايقاعات)، عدنان الخرس (مدرب حركي)، خالد بن حسين وعدنان الخرس (التصميم الحركي)، محمد عبدالواحد وفاطمة العوضي (الازياء والاكسسوار).

وتم تسجيل الاغاني باستديو بيان من خلال م.ميثم الصراف ومشعل مصطفى احمد.