الدوحة - فريد عبدالباقي



كشفت شركة أديداس أنه سيتم تزويد «الرحلة» الكرة الرسمية لمباريات كأس العالم قطر 2022، بخاصية جديدة من خلال تقنية الكرة المتصلة، والتي سيتم استخدامها للمرة الأولى لتعزيز تقنية الـ VAR من خلال توفير مستوى غير مسبوق من البيانات والمعلومات للحكام لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة.



وسيتم استخدام «الرحلة»، بتقنية الكرة المتصلة في جميع مباريات البطولة البالغ عددها 64 مباراة.



وقالت أديداس: إن «الرحلة» التي تم الكشف عنها في مارس الماضي ستكون أول كرة رسمية في تاريخ كأس العالم تعرض هذا الابتكار، وتوفر بيانات دقيقة عن الكرة، والتي ستتم إتاحتها لحكام الفيديو في الوقت الفعلي، بالاقتران مع بيانات موقع اللاعب وتطبيق الذكاء الاصطناعي، وسوف تسهم تقنية الكرة المتصلة المبتكرة في تقنية التسلل شبه الآلية في «فيفا»، وتوفر معلومات فورية لحكام الفيديو للمساعدة في تحسين عملية اتخاذ القرار، وستساعد التقنية الجديدة في الإبلاغ عن حالات التسلل، بالإضافة إلى المساعدة في اكتشاف اللمسات غير الواضحة، وبالتالي تحسين جودة وسرعة عملية اتخاذ قرار لحكام الـ VAR، النظام الجديد سيعمل على استقرار مستشعر حركة وحدة القياس بالقصور الذاتي (IMU 500 هرتز)، والذي يوفر رؤية غير مسبوقة لكل عنصر من عناصر حركة الكرة، مع جعل هذه التقنية غير ملحوظة للاعبين ولا تؤثر على الأداء على الإطلاق.

وسيتم تشغيل المستشعر بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن، والتي يمكن شحنها عن طريق البحث.



هذا، وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، المصادقة على تطبيق تقنية «نصف آلية» في تحديد وضعيات وحالات التسلل خلال مباريات كأس العالم قطر 2022، وذلك من أجل دعم حكام الساحة وحكام الفيديو المساعد الـ VAR في اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة وموثوقية.



وأطلق على التقنية الجديدة «نصف آلية» (سيمي- أوتومايتد)، لأن القرار النهائي في احتساب التسلل من عدمه يبقى في نهاية المطاف من صلاحية حكم الفيديو المساعد الـ VAR، خلافا لتكنولوجيا خط المرمى التي تحدد بشكل جازم تجاوز الكرة للخط.



وتستخدم هذه التقنية الجديدة 12 كاميرا تثبت أسفل سقف الملعب بهدف تتبع حركة الكرة، وما يصل إلى 29 نقطة بيانات تعمل بسرعة 50 مرة في الثانية مخصصة لكل لاعب في أرضية الميدان، وذلك من أجل احتساب الموقف الدقيق الذي تواجد فيه اللاعبون، كما تشمل نقاط البيانات هذه أطراف اللاعبين وحدودها المعنية بوضعية التسلل.