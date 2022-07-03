بيروت - ناجي شربل



ثأر منتخب لبنان لكرة السلة لخسارته ذهابا أمام نظيره الأردني في عمان، وفاز عليه بفارق 10 نقاط 89-79، في المباراة التي أجريت أمام جمهور غفير.



وجاءت المباراة ضمن إطار «النافذة الثالثة» من تصفيات المجموعة الآسيوية الثالثة المؤهلة لنهائيات كأس العالم التي ستقام بين 25 أغسطس و10 سبتمبر من السنة المقبلة في اليابان والفلبين واندونيسيا في استضافة مشتركة لـ 3 دول لأول مرة في تاريخ البطولة.



ويلتقي لبنان على الملعب عينه المنتخب السعودي الـ 9 من مساء الغد.



وينص نظام التصفيات على تأهل المنتخبات التي تحتل المراكز الثلاثة الأولى في المجموعات الأربع إلى الدور الثاني، ما يعني ضمان لبنان والأردن والسعودية التأهل إلى الدور الحاسم.

وستكون ضمن مجموعة مع كل من نيوزيلندا والفلبين المتأهلة أصلا لأنها إحدى الدول التي ستستضيف كأس العالم مع اليابان المتأهلة ايضا حكما لاستضافتها البطولة.

أما اندونيسيا المستضيفة الثالثة لبطولة العالم فتأهلها مباشرة مرتبط ببلوغها الدور ربع النهائي من كأس آسيا. كذلك تضم المجموعة منتخب الهند، كما ستضم مجموعة ثانية 6 منتخبات.



وسيواجه لبنان كلا من نيوزيلندا والفلبين والهند (ذهابا وإيابا) في «النافذة الرابعة» (أغسطس 2022) و«النافذة الخامسة» (نوفمبر 2022) و«النافذة السادسة» والأخيرة (فبراير 2023)، لتتحدد على إثرها المنتخبات التي ستتأهل عن القارتين الآسيوية والأوقيانية إلى نهائيات كأس العالم، علما أن المنتخبات المتأهلة الى الدور الثاني ستنقل نقاطها التي حصدتها في الدور الأول.