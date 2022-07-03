ثامر السليم

أعلنت وزارة التعليم العالي أسماء 3454 طالبا وطالبة تم قبولهم في خطة البعثات الخارجية للعام 2022/ 2023 من الحاصلين على الثانوية في عامي 2021/2020 و2022/2021، وهي الخطة التي اعتمدها وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف منذ قليل.

هذا وبينما هنأت الوكيلة المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية والناطقة الرسمية باسم الوزارة التعليم العالي فاطمة السنان، الطلبة المقبولين في الخطة طالبتهم بضرورة الالتزام بقوانين الهجرة في دول الابتعاث، وكذلك الالتزام بلائحتي البعثات والمعادلات الخاصة بوزارة التعليم العالي لتسهيل مسيرتهم الدراسية طوال فترة البعثة، كما شددت على أهمية التزام الطلبة المقبولين بالمواعيد التي سترسلها الوزارة لكل منهم، حيث سيتم استقبالهم في المواعيد المحددة لهم فقط، وذلك لاستكمال إجراءات اعتماد البعثة، لافتة إلى أنه يمكن للطلبة متابعة المرحلة الثالثة والأخيرة لحملة «#وجهني» عبر حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة للاطلاع على كل المعلومات التي تهم الطلبة وذويهم لمرحلة ما بعد القبول.

وأشارت السنان إلى أن أعداد المقبولين في خطة البعثات الخارجية لهذا العام بلغ 3454 طالبا وطالبة، بزيادة عن الخطة الأصلية للعام الماضي والذي بلغ عدد المقبولين 3311 طالبا وطالبة.



وفيما يلي أسماء الطلبة المقبولين والدول والجامعات والتخصصات المبتعثين إليها:

https://www.mohe.edu.kw/site/ar/pdf/2022/Result_main_2022.pdf