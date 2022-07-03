أعلن الأردن اليوم الأحد نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة في الربع الأول من العام الحالي ، بنسبة 5ر2 %، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأشارت بيانات دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الربعي اليوم وأوردته وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) ، إلى أن التقديرات الأولية أظهرت أن القطاعات الاقتصادية قد حققت نمواً خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبينت أن قطاع الفنادق والمطاعم حقق أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 8ر6 % ، مساهمًا بمقدار 08ر0 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، ثم قطاع الإنشاءات بنسبة بلغت 3ر5 % ، وأسهم بما مقداره 12ر0 نقطة مئوية، تلاه قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 1ر5 % ، مساهمًا بمقدار 12ر0 نقطة مئوية، ثم قطاع المالية والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 3ر4 % ،وأسهم بما مقدراه 34ر0 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.