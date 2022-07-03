قرر المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي لرفع الأثقال منح حق استضافة البطولة الآسيوية لرفع الأثقال لأول مرة في تاريخ اللعبة الى الاتحاد البحريني لرفع الاثقال، وذلك في الفترة من 6 الى 16 أكتوبر القادم.

وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لرفع الأثقال إسحاق إبراهيم اسحاق - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، اليوم/الأحد/ - أهمية الحدث التاريخي والذي يعزز من مكانة مملكة البحرين لتكون قبلة لاستضافة البطولات الدولية الكبرى بالصورة التي تليق بسمعة البحرين المتميزة على صعيد احتضان الأحداث الرياضية الإقليمية والقارية والدولية بكل كفاءة واقتدار.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لرفع الاثقال، أن الاستضافة التاريخية تجسد الثقة التي يوليها الاتحاد الدولي والآسيوي لرفع الأثقال للاتحاد البحريني ، وتؤكد السمعة الطيبة التي تمتاز بها مملكة البحرين في استضافة كافة الأحداث والبطولات الرياضية في مختلف الألعاب.

وأشار إلى أن اتحاد رفع الأثقال البحريني حريص كل الحرص على تحقيق عوامل النجاح للبطولة، وسيبدأ في وضع الخطة المتكاملة الخاصة بتنظيم البطولة وسيعمل جاهداً على إظهارها بالشكل المطلوب من جميع النواحي التنظيمية والإعلامية، مبيناً أن الاتحاد باشر في الإجراءات الرسمية لتشكيل اللجان المنظمة، والتي ستعمل على قدم وساق من أجل تنظيم مثالي يؤكد القدرات البحرينية في استضافة مثل هذه المحافل الرياضية.