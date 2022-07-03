اقترب عدد زوار النسخة الحالية من مهرجان ميونخ السينمائي الدولي في ألمانيا من 50 ألف شخص.

وأعلنت إدارة المهرجان أن هذا العدد تجاوز التوقعات وقالت إن مركز المهرجان الجديد "أمريكا هاوس" الذي تعاون معه المهرجان مجددا، قوبل بشكل إيجابي للغاية.

من جانبها، قالت مديرة المهرجان ديانا ايلينه:" أنا سعيدة للغاية لأن الأفلام والصيغ والأماكن الجديدة قوبلت بمثل هذا الشكل الجيد" وتحدثت عن النجاح في إعادة الناس إلى دور السينما.

وعرض المهرجان منذ افتتاحه في الثالث والعشرين من الشهر الماضي وحتى نهايته اليوم نحو 120 فيلما من كل أنحاء العالم بينها أعمال لمخرجين أوكرانيين ومناوئين لروسيا، كما شهد المهرجان توزيع العديد من الجوائز أيضا.