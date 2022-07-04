برعاية وحضور مدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي وعميد شؤون الطلبة بالوكالة د.سلمان العنزي ومشاركة عدد من الرعاة، أقامت رابطة المستجـديــن التابـعــة للاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت معرض الفرص الدراسية السنوي لخريجي المرحلة الثانوية في حديقة الشهيد أول من أمس.

وفي هذا الصدد، أعرب د.يوسف الرومي خلال جولته في المعرض عن سعادته وفخره بتنظيم هذا المعرض السنوي لتعريف أبنائنا خريجي الثانوية على تخصصات جامعة الكويت، مضيفا أن جامعة الكويت لديها 16 كلية أكاديمية ونحو 40 ألف طالب وطالبة، و1695 عضوا هيئة تدريس، وهم جميعا في خدمة أبنائنا الطلاب الذين هم على رأس أولويات الإدارة الجامعية، متمنيا لهم التوفيق في اختياراتهم من الأقسام العلمية العديدة في الجامعة، مشيرا إلى أن استمرارية دراسة الطلبة في الجامعة تضمن حصولهم على المؤهلات التي تحتاجها الكويت.

بدوره، قال د.سلمان العنزي إن الهدف من المعرض توعية خريجي المرحلة الثانوية بتخصصات جامعة الكويت حتى يحسنوا الاختيار، مشيرا الى أن عمادة شؤون الطلبة تقدم كل الدعم للاتحاد الوطني في هذا النشاط فيما يتعلق بالفرص الدراسية لأبنائنا خريجي المرحلة الثانوية، كونه تحت رعاية وتوجيه من مدير الجامعة، داعيا الخريجين بعد مرحلة التسجيل الى أن يطلعوا على لوائح ونظم جامعة الكويت، لاسيما عمادة شؤون الطلبة، لافتا إلى أن جميع المعلومات سوف يجدونها على الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم الجامعية.

من جانبه، ذكر رئيس الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت علي الحربي أن المعرض يقدم المعلومات الكافية التي يحتاجها خريجو المرحلة الثانوية فيما يتعلق بالتسجيل في جامعة الكويت، وشروط القبول في الكليات العلمية وطبيعة دراستها، مشيرا إلى أن الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت على أتم الاستعداد لمساعدة الطلبة والطالبات من فترة تسجيلهم في الجامعة إلى حين تخرجهم بإذن الله، متمنيا لهم التوفيق والنجاح، والمعرض مستمر حتى اليوم من الساعة 4 عصرا إلى 9 مساء.

من جهة اخرى، استقبل مدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي أمس رئيس الهيئة الإدارية بالاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت علي الحربي.

وهدفت الزيارة إلى تعزيز التعاون بين الإدارة الجامعية والاتحاد الوطني لطلبة الجامعة في كل ما يخص الموضوعات والقضايا الطلابية، والتواصل مع الاتحاد والاستماع لآرائه، حيث تم تقديم العديد من المقترحات من قبل الاتحاد الوطني ومناقشتها بلجنة العمداء والموافقة عليها.