مازال العرض التمويلي الذي يقدمه بنك الكويت الدولي (KIB) على سيارات SIERRA من GMC، والذي أطلقه البنك منذ بداية العام واستمر بتمديده حتى إشعار آخر يشهد إقبالا متزايدا وصدى لافتا من قبل العملاء بين محبي موديلات الـ GMC، حيث يتميز عرض KIB بمنح تمويل ميسر بدون أرباح وبفترة سداد تصل إلى 5 سنوات، مع إضافة كفالة على السيارة مدتها 3 سنوات أو في حال وصولها إلى 100.000 كم.



كما يأتي تمديد العرض التمويلي من KIB بموجب الاتفاقية الاستراتيجية التي وقعها البنك مؤخرا مع الوكيل المحلي لسيارات «جنرال موتورز»، شركة «محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني»، في إطار جهوده لتوطيد العلاقات الثنائية بين الطرفين، بما يعزز من خدمات ومنتجات KIB التمويلية التي يقدمها للعملاء الراغبين في اقتناء أحدث موديلات الـ GMC، والتي تعتبر من أشهر وأعرق العلامات التجارية للسيارات على مستوى العالم، وضمن الفئات الأكثر مبيعا في الكويت ومنطقة الخليج العربي.