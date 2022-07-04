رشيد الفعم



وافقت لجنة تنمية الموارد البشرية على اقتراح للنائب مهند الساير بشأن تعديل نظام التعيين بالقطاع النفطي للخريجين والخريجات، من خلال تقسيم عملية التوظيف في مؤسسة البترول الكويتية إلى جزأين.



ويقضي الاقتراح بأن يكون القسم الأول عبارة عن نتيجة تراكمية ويقبل فيها المتقدم الحاصل على أعلى درجة في المقابلة الشخصية وامتحان اللغة والمعدل الجامعي وامتحان الذكاء، أما القسم الثاني فعبارة عن دورة تدريبية لمدة شهرين وفي كل أسبوع امتحان وعلى المتدرب أن يتجاوز الامتحان بدرجة لا تقل عن 70% على أن يكون منهج الدورة ملتزما باختصاصات الشركة، ومن لا يتجاوز الدرجة المطلوبة يتم إعطاؤه فرصة أخرى، ومن لا يتجاوز هذه الفرصة لا يقبل كموظف للشركة المقدم عليها.



ويهدف الاقتراح إلى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص واختصار الوقت وتأهيل العديد من المهندسين القادرين على إضافة قيمة عمل حقيقية للمؤسسة وتأمين العمالة القادرة على إدارة المؤسسة في المستقبل وتوفير ميزانية المؤسسة، ويحقق أعلى معايير الجودة في التعيين حسب التخصصات المطلوبة.