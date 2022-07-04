عبدالكريم العبدالله



أعلنت وزارة الصحة عن إتاحة الجرعة التنشيطية الثانية من لقاح كوفيد-19 لتعزيز المناعة وفق ضوابط.



وأشارت الوزارة إلى أهمية هذه الجرعة لبعض الفئات في المجتمع ومنها من هم عرضة للإصابة بالمرض الشديد في حال التقاط العدوى، وذلك بعد مرور فترة زمنية لا تقل عن 4 أشهر من الجرعة التنشيطية الأولى، وينصح بأخذها لجميع الفئات العمرية التي تفوق 50 سنة في الوقت الحالي، والفئة العمرية من 12 سنة وما فوق من أصحاب نقص المناعة المتوسط أو الشديد، مثل مرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج الكيماوي، ومرضى زراعة الأعضاء الذين يتلقون علاجات لتخفيض المناعة، أو من يتلقى جرعات عالية من الكورتيزون، وغيرها من الفئات وفقا لتقييم الطبيب المعالج.



كما أشارت الوزارة إلى ضرورة أخذ الجرعة التنـشــيـطية الأولى للأفراد البالغين 12 سنة فما فوق وفقا للتوصيات العلمية والعالمية، لتعزيز المناعة المكتسبة من الجرعات الأساسية (الأولى والثانية).



وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أهمية أخذ الجرعات الأساسية (الأولى والثانية)، وذلك للفئة العمرية بدءا من 5 سنوات فما فوق، لتقليل احتمالية الإصابة الشديدة بالمرض، متمنية للجميع موفور الصحة والسلامة.