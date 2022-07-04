عاطف رمضان



قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال م.أحمد الصالح إنه في ظل موجة الغبار التي تتعرض لها البلاد خلال هذه الأيام وتسببها في تجمع الرمال بالطرق وخصوصا (طريق 306 الوفرة المؤدي إلى مدينة صباح الأحمد السكنية وطريق 309 أم صفق من طريق الملك فهد إلى مزارع الوفرة والوفرة السكنية)، قامت الهيئة بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الأمنية والدفاع المدني في عمل مشترك لإزالة تلك الرمال بشكل يومي من الطرقات، رغم عدم وجود عقود تلزم الهيئة بهذا الأمر.



وأشار الصالح إلى أن حركة الرياح تقوم بإعادة كميات من الرمال إلى بعض الطرقات التي تمت إزالة الرمال منها ما يستدعي من رواد الطرق أخذ الحيطة والحذر بشكل عام، وعلى الطرق التي ذكرناها بشكل خاص في هذه الظروف الاستثنائية مع التمنيات للجميع بالسلامة والحفظ من كل مكروه.



وأضاف أنه فيما يتعلق بالحلول الجذرية لتلك المشكلة تقدمت للوزارة وللهيئة العديد من الحلول، لكن يجب التأكد من مطابقتها لقوانين الدولة من الناحية البيئية والسلامة المرورية، آملا أن تقوم الجهات البحثية في الدولة بالمساهمة بأبحاث للوصول إلى الحلول المثلى لمواجهة هذه الظاهرة.