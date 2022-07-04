كرَّم مكتب نائب مدير الجامعة للأبحاث يوم الخميس الماضي نائب مدير الجامعة للأبحاث السابق أ.د.رشيد العنزي على خدماته التي قدمها لقطاع الأبحاث، وحضر حفل التكريم كل من القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث ومساعد نائب مدير الجامعة لتمويل وتنفيذ الأبحاث د.علي المطيري، ومساعد نائب مدير الجامعة لتحليل وتطوير الأبحاث د.نورية الكندري، ومساعد نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات د.حنين الغبرا ومجموعة من موظفي القطاع.



وأقيم الحفل في جو أسري، حيث كانت البداية مع كلمة د.علي المطيري أشاد فيها بجهود أ.د.رشيد العنزي والإسهامات العديدة التي قام بها لإبراز قطاع الأبحاث أثناء فترة توليه للمنصب، مما كان له بالغ الأثر في تطوير العمل في قطاع الأبحاث، شاكرا له جهوده، ومتمنيا له دوام الصحة والتوفيق.



بدورها، أشادت د.نورية الكندري بجهود العنزي وتفانيه بالعمل لخدمة الباحثين في مختلف الكليات وتيسير إجراءات تنفيذ أبحاثهم.