حال المزارعون الهولنديون دون توزيع الأغذية في مراكز التوزيع بالمتاجر اليوم الاثنين، وذلك في ظل استمرار احتجاجهم على القواعد البيئية الجديدة بشأن انبعاثات النيتروجين، التي من المرجح أن تؤدي لإبعاد الكثير منهم عن العمل.

كما أعاق الصيادون العمل في الموانئ دعما للمزارعين، حيث منع هذا الإجراء السفن من الابحار إلى جزر وادن بأكملها تقريبا قبالة الساحل الشمالي للبلاد، مما تسبب في تأخيرات في التسليم، بحسب ما قالته شركات الشحن.

واستخدم المزارعون الجرارات وأكوام كبيرة من القش لمنع الدخول لمراكز توزيع المتاجر، حيث حذرت رابطة تجار الأغذية من اضطراب الامدادات.

وكان المزارعون قد أعلنوا عن الاحتجاجات في وقت سابق، حيث دعوا " لإصابة البلاد بأكملها بالشلل".

وقالت الشرطة إنها سوف تتدخل في حال تحرك المتظاهرين لمنع الدخول لمطار سخيبول بالقرب من امستردام.

ويشار إلى أنه خلال الأسابيع الأخيرة، نظم المزارعون الهولنديون احتجاجات، كانت عنيفة أحيانا ،ضد القواعد البيئية التي تهدف لخفض انبعاثات النيتروجين. وعلى الرغم من أن قطاعات أخرى، تشمل البناء، تضررت، فإن إجراءات خفض الامونيا الناجمة عن مزارع الماشية تعد جزءا كبيرا من الخطط الحكومية.