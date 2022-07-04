قالت وزارة شؤون المحاربين القدامى الصينية، إنه ستجرى إعادة رفات المزيد من رفات الجنود من متطوعي الشعب الصيني الذين قتلوا في حرب مقاومة العدوان الأمريكي ومساعدة كوريا (الحرب الكورية)، إلى الصين من كوريا الجنوبية، في سبتمبر المقبل.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية أن هذه ستكون الدفعة التاسعة بعد توقيع اتفاقية التسليم بين البلدين، فبين عامي 2014 و2021، تمت إعادة رفات 825 جنديا من كوريا الجنوبية إلى الصين، وفقًا للأرقام الرسمية.

وقالت الوزارة - في بيان - إن الصين وكوريا الجنوبية اتفقتا على أن يعمل الجانبان مع بعضهما البعض للتعامل بشكل صحيح مع أعمال التسليم وتعميق التبادلات في هذا الصدد.

يشار إلى أنه تأكد مقتل ما يقرب من 200 ألف من جنود متطوعي الشعب الصيني في الحرب الكورية ودفن معظمهم في شبه الجزيرة الكورية.