أعلنت شركة العيد للأغذية تأسيس شركة أقطار الخليج ومقرها الرياض، لتكون نقطة الانطلاق الأولى للشركة في التوسع بعملياتها التشغيلية داخل الإطار الجغرافي للمملكة العربية السعودية، ضمن استراتيجية Goals_25 للتوسع إقليميا.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة العيد للأغذية م.محمد المطيري إن تأسيس شركة أقطار الخليج يأتي ضمن المرحلة الأولى من استراتيجية Goals_25 التي تستهدف التوسع في السوق الخليجي والتواجد في مدن حيوية ومؤثرة، موضحا أنها خطوة أساسية ومهمة للتوسع بالعمليات التشغيلية للشركة داخل السعودية انطلاقا من الرياض العاصمة، كاشفا عن وضع برنامج تشغيلي متطور لشركة أقطار الخليج عبر بناء هيكل جديد للعمليات التشغيلية يستهدف تنويع سلة منتجاتها لتشمل الأغذية المجمدة، وسيعمل على تنفيذه فريق متمكن ذي خبرات متميزة في تجارة الغذاء وإدارة سلاسل التوريد للمواد الغذائية وفق المقاييس والمعايير المعتمدة إقليميا وعالميا.



وأردف المطيري، موضحا أن طموح العيد للأغذية المتمثل في التوسع بالخليج يتم تفعيله بدخول الشركة الى السوق السعودي الأكبر والأهم في المنطقة والأسرع نموا بمعدل متوقع أن يصل الى 6% في السنوات الخمس المقبلة، لافتا الى الإحصائيات والدراسات التي تشير الى أن الاستهلاك للمواد الغذائية في المملكة العربية الغذائية يشكل نسبة 60% من إجمالي استهلاك الأغذية في الخليج لعدة أسباب، أهمها العدد الأكبر للسكان في المملكة، إذ ان فيها 35.84 مليون نسمة يمثلون 70% من مجموع السكان في دول مجلس التعاون الخليجي، و37.44% منهم تحت سن 25 سنة.



واختتم المطيري بالتأكيد على مواصلة العمل والتطور لتحقيق خطة Goals_25 التي ستنعكس على تعزيز النمو المتواصل لأعمال الشركة مما سيدعم التزامها بمبدأ الاستدامة في الأعمال من جهة وتحقيق العوائد للمساهمين والشركاء من جهة أخرى.