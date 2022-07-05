بيروت - ناجي شربل



حققت الكويت ميداليتين ذهبيتين وفضية وبرونزية في اليوم الأول من بطولة غرب آسيا لألعاب القوى للشباب والشابات التي يستضيفها الاتحاد اللبناني على مضمار مدرسة سيدة الجمهور (قضاء بعبدا)، بإشراف الاتحادين الدولي والآسيوي واتحاد غرب آسيا.

وانتزع حسين الناصر وعبدالله العازمي الفوز في مسابقتي دفع الجلة والوثب الطويل.



وحقق الناصر 17.97 مترا في فع الجلة، وحل عبدالعزيز القلاف ثالثا، في حين فاز العازمي في الوثب الطويل مسجلا 7.31 أمتار، أمام مواطنه سلطان الريس.



وكانت البطولة افتتحت رسميا بحضور وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري ممثلا رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الاتحاد الآسيوي دحلان الحمد، ورئيس اتحاد غرب آسيا سيار العنزي.