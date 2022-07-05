القاهرة - سامي عبدالفتاح



في العاشرة مساء اليوم بتوقيت الكويت سيكون الظهور الثاني للبرتغالي ريكاردو سواريش في قيادة فريق الأهلي الذي سيكون ضيفا على الجونة بملعب خالد بشارة بالبحر الأحمر، في أولى المؤجلات الثلاث للأهلي ببطولة الدوري من الجولة 9، حيث يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة، فيما يحتل الجونة المركز 14 برصيد 21 نقطة.



وكان الأهلي قد فاز في أولى مباريات سواريش على بتروجيت في كأس مصر وتأهل لنهائي نسخة 2020، ليلتقي الزمالك يوم 21 الجاري في النهائي.

وفي إطار مباريات الأهلي المؤجلة، قررت رابطة الأندية إقامة مباراة الأهلي والإسماعيلي بالجولة 18 بالدوري يوم 21 أغسطس المقبل، بعد تأجيلها بسبب صعود الأحمر لنهائي كأس مصر أمام الزمالك. وكان محددا للمباراة يوم 20 الجاري، ولكن بعد تأهل الأهلي للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر أمام الزمالك تقرر التأجيل مرة أخرى.



وتقام اليوم أيضا مباراة وحيدة في دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر نسخة 2021 تجمع بين سموحة وكفر الشيخ.