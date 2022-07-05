نظم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الأحد فعاليات (أسبوع صيفي للأطفال) في مكتبة الكويت الوطنية ويتضمن أنشطة ثقافية وفنية متخصصة لتنمية قدرات الأطفال في القراءة والصناعات اليدوية.

وأكد مدير إدارة التراث في المكتبة وائل الرومي لـ«كونا» اهتمام المكتبة والمجلس الوطني للثقافة بدعم الأنشطة الثقافية والفنية المخصصة للطفل خصوصا في فصل الصيف ترجمة لأهدافهما في تطوير وتعزيز القراءة والمهارات الحرفية لديهم.

وقال الرومي إن العولمة باتت تؤثر سلبا على اللغة العربية وخصوصا على الأطفال وسط تزايد انتشار اللغة الإنجليزية التي تعد الرافد الأول في التحصيل العلمي إضافة إلى تركزها في المحتوى الرقمي مما يوجب الاهتمام باللغة العربية في الكويت والوطن العربي عموما.