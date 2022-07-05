بيروت - داود رمال



عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اجتماعا مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب تم خلاله عرض موضوعات ونتائج الاجتماع الوزاري العربي التشاوري الذي عقد السبت الماضي، والذي جاءت المشاركة الشاملة فيه بمنزلة رسالة دعم واحتضان للبنان ورغبة معلنة وملموسة في مساعدته.



وتطرق البحث، بحسب بيان، الى الوضع في الجنوب وموضوع المسيرات الثلاث الـ«درونز» التي أطلقت في محيط المنطقة البحرية المتنازع عليها وما أثارته من ردود فعل عن جدوى هذه العملية التي جرت خارج إطار مسؤولية الدولة والسياق الديبلوماسي، خصوصا أن المفاوضات الجارية بمساع من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين قد بلغت مراحل متقدمة.



وفي هذا الإطار، فإن لبنان يجدد دعمه مساعي الوسيط الأميركي للتوصل الى حل يحفظ كامل الحقوق اللبنانية بوضوح تام، والمطالبة بالإسراع في وتيرة المفاوضات.

كما أن لبنان يعول على استمرار المساعي الأميركية لدعمه وحفظ حقوقه في ثروته المائية ولاستعادة عافيته الاقتصادية والاجتماعية.



وأضاف البيان ان لبنان يعتبر أن اي عمل خارج إطار مسؤولية الدولة والسياق الديبلوماسي الذي تجري المفاوضات في إطاره، غير مقبول ويعرضه لمخاطر هو في غنى عنها، من هنا نهيب بجميع الأطراف الى التحلي بروح المسؤولية الوطنية العالية والالتزام بما سبق ان أعلن أن الجميع من دون استثناء هم وراء الدولة في عملية التفاوض. كما أن لبنان يجدد المطالبة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لسيادته بحرا وبرا وجوا.