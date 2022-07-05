عبدالكريم العبدالله



فــازت قائمــة «التواصـل» بـ 7 مقاعد على قائمة «التغيير» في انتخابات جمعية التمريض الكويتية، حيث حصل عيد المطيري على المركز الأول، ومحمد الشمري على المركز الثاني، ومحمد نواف العنزي على المركز الثالث، وهلا العجمي على المركز الرابع، فضلا عن حصول عبدالله نجيب عبدالوهاب على المركز الخامس، وحمد وليد على المركز السادس، ووليد فلاح الرشيدي السابع.

وشكلت جمعية التمريض الكويتية مجلس إدارتها برئاسة محمد صالح الشمري، ووليد الرشيدي نائبا للرئيس، وعيد المطيري أمينا للسر وعبدالله نجيب أمينا للصندوق، وهلت العجمي رئيس اللجنة الإعلامية والثقافية ومحمد نواف العنزي رئيسا للجنة الشكاوى وحمد وليد رئيس اللجنة الرياضية.