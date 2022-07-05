عبدالكريم العبدالله



أعلن الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية بوزارة الصحة د.يعقوب التمار عن إصدار قرار بوقف تغيير بلد العلاج بالخارج بشكل مؤقت، وذلك تنظيما لعملية ابتعاث المرضى للعلاج بالخارج، ووضع الآلية المناسبة ضمن لائحة العلاج بالخارج.



وذكر د.التمار في تصريح لـ«الأنباء» أن اللجنة المختصة لابتعاث المرضى هي أكثر اطلاعا ومعرفة بالبلد والمستشفى والمركز الذي يبتعث له المريض للعلاج بالخارج، بما يناسب علاجه.



وبين د.التمار انه تم أيضا إصدار قرار لموظفي ادارة العلاج بالخارج بعدم تسليم ملفات مرضى العلاج بالخارج إلا للمريض ذاته أو من ينوب عنه من أقاربه من الدرجة الأولى، ماعدا ذلك يكون بتفويض مكتوب من صاحب الشأن يحفظ في ملف المريض، وذلك لحفظ سرية المعلومات التي تحتويها ملفات المرضى من وثائق وبيانات ومعلومات طبية يفترض عدم الاطلاع عليها إلا من صاحب الشأن.



وأفاد بأنه تم حظر تصوير أي اوراق او تقارير او قرارات من واقع ملفات المرضى تخص إجراءات علاجهم بأي طريقة من طرق التصوير، ومنع استخراج أي ملف من شعبة الملفات دون وجود ما يثبت من قام بتسليمه واستلامه وتاريخ الاستلام مع تسجيل حركة الملف بين أقسام الإدارة الأخرى.