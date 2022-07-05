تشارك الهيئة العامة للقوى العاملة في معرض «الاستثمار البشري والفرص الوظيفية» الذي تنظمه جامعة الكويت للخريجين في مختلف التخصصات خلال الفترة من 4 إلى 7 يوليو داخل حرم الجامعة بمنطقة الشويخ بهدف عرض الفرص الوظيفية المتاحة.



يأتي ذلك انطلاقا من حرص الهيئة على إصلاح سوق العمل والمساهمة في تقديم جميع الخدمات لمؤسسات القطاع الخاص المختلفة والجامعات والكليات لدعم كل الخريجين من مختلف الجامعات وخاصة جامعة الكويت، ودعم عملية التنمية البشرية والتطوير المهني والإداري وعرض الفرص الوظيفية المتاحة بالمعرض وتوظيف المؤهلين للعمل في القطاع الخاص.



وتؤكد «القوى العاملة» أن بناء وصقل الشباب ودعم ثقتهم بأنفسهم يتحقق من خلال التدريب المستمر وفتح أبواب التوظيف في مختلف المجالات بالقطاع الخاص التي تتناسب مع تخصصاتهم، وتقدم العديد من الخدمات التي تمكن من الحصول على تلك الفرص من خلال وجود إدارة التوظيف والإرشاد التي تعمل على تقديم الفرص الوظيفية المتاحة والمساعدة على توفير فرص وظيفية في القطاع الخاص تتوافق مع طموحات ومؤهلات الباحثين عن عمل.



وتتقدم الهيئة بالشكر والتقدير لجامعة الكويت على دورها الفاعل والبارز في تعزيز التضامن والتعاون لاحتضان وتشجيع الخريجين للعمل في القطاع الخاص، وإقامة معرض «الاستثمار البشري والفرص الوظيفية 2022»، وعرض الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص، لدعم الخريجين لينخرطوا في سوق العمل فور تخرجهم.