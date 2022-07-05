قال رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الأحمرد.هلال الساير إن الجمعية تسعى دائما الى بناء الإنسان وتأهيله لتحقيق اهداف التنمية واحتياجات المجتمع وإعداد ثروة بشرية متميزة.



وأضاف د.الساير في كلمة بمناسبة تكريم الطلبة الفائقين في المرحل الدراسية من أبناء الأسر المحتاجة والمسجلين في كشوفات الجمعية، أن «الهلال الأحمر» يسمو في أهدافه من أجل خدمة الإنسانية والتطور والنماء متماشيا مع استراتيجية الكويت التي أولت اهتماما كبيرا لتنمية الفرد والمجتمع من خلال تنمية القدرات البشرية.



وأفاد بأن الغاية من تكريم الفائقين هو الاحتفال بهم وتهنئتهم وأولياء أمورهم، معربا عن ثقته في قدراتهم وإمكانياتهم في تحقيق ما يحلمون به ليرتقوا في سلم النجاح والتفوق.



وقال الساير إن الفائقين هم البناة الحقيقيون للمستقبل والرافد العلمي للمجتمع والوطن وعماد تطوره وتقدمه مشيرا إلى ضرورة الاستمرار في اكتساب العلم والمعرفة والتزود بالقيم النبيلة والمبادئ السامية ومضاعفة البذل والعطاء.



وأضاف أن جمعية الهلال الأحمر مستمرة في تكثيف البرامج المتعلقة بإعداد أبناء الأسر المستفيدة دراسيا وثقافيا وتأهيل الأسر وتدريبهم والسعي لمساعدة المتأهلين لتوفير وظائف لهم.



وذكر الساير أن الجمعية تسعى الى تأهيل وتدريب المتفوقين وإعدادهم للوظيفة لكي يحصلوا على مكانة مرموقة في المجتمع، معربا عن الشكر للشركات الداعمة.



وعلى هامش الحفل كرم الساير نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر عن منطقة آسيا ودول المحيط الهادئ الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر مها البرجس.