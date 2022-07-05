تجاوز رأس المال السوقي لسوق دبي المالي حاجز 535 مليار درهم، بعد إدراج أسهم مجموعة "تيكوم" اليوم الثلاثاء.

وكان طرح تيكوم سجل نجاحا كبيرا، حيث شهد طلبا قويا مع تسجيل اكتتاب الأفراد في الدولة تغطية بواقع 40 مرة، وهي أعلى نسبة تغطية في تاريخ الاكتتابات العامة في سوق دبي المالي.

ووفقا لرصد لوكالة أنباء الإمارات (وام)، وصلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي إلى 9ر521 مليار درهم بنهاية جلسة أمس، فيما بلغت القيمة السوقية لتيكوم مع الإدراج لنحو 4ر13 مليار درهم، لترتفع بذلك رسملة السوق إلى 3ر535 مليار درهم.

ونشطت التداولات على سهم "تيكوم" خلال الدقائق الأولى من بدء التداول عليه في سوق دبي المالي، مستقطباً أكثر من 90 مليون درهم بعد تداول 5ر33 مليون سهم.

واشتمل طرح تيكوم على إتاحة 625 مليون سهم عادي للاكتتاب، تمثل ما نسبته 5ر12% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال المجموعة. وتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 67ر2 درهم للسهم الواحد أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري.

وتمتلك "تيكوم" وتدير عشرة مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية في مناطق استراتيجية في إمارة دبي.