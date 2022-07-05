قرر البنك المركزي الأسترالي اليوم الثلاثاء زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية وهو ما جاء متفقا مع توقعات السوق، مشيرا إلى مرونة الاقتصاد وارتفاع معدل التضخم.

وأعلن مجلس السياسة النقدية في بنك احتياط أستراليا "المركزي" برئاسة محافظ البنك فيليب لو قرار زيادة الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 35ر1% مقابل 85ر0% قبل الزيادة.

وهذه الزيادة الثالثة للفائدة على التوالي والثانية بعد زيادتها بمقدار 50 نقطة أساس في الشهر الماضي.

وقال محافظ البنك المركزي إن مرونة الاقتصاد ومعدل التضخم المرتفع يعني أنه لم تعد هناك حاجة لإجراءات الدعم الاقتصادي الاستثنائية التي تم إقرارها أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويتوقع البنك اتخاذ المزيد من الخطوات نحو تطبيع أوضاع السياسة النقدية في أستراليا خلال الشهور المقبلة.

وقال لو إن توقيت وحجم الزيادة القادمة في سعر الفائدة ستتحدد على أساس البيانات الاقتصادية المنتظرة وتقييم مجلس السياسة النقدية لتوقعات التضخم وحالة سوق العمل.