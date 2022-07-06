مفرح الشمري



تقديرا من المسؤولين في تلفزيون الكويت وفي مقدمتهم وكيل التلفزيون فهد الغيلاني لرواد الأغنية الكويتية وعطاءاتهم التي لا تنسى في الحركة الفنية، تمت الموافقة على فكرة برنامج «ليلة فنان» الذي ستعرض أولى حلقاته بعد عطلة عيد الأضحى على شاشة القناة الأولى والفضائية الكويتية، وتتصدى لتقديمه الفنانة منى شداد ومن إعداد شيماء مبارك وعبدالعزيز صباح ومن إخراج عادل الرشيدي، وبمشاركة المايسترو د.أيوب خضر الذي سيقود الفرقة الموسيقية.



الفرقة ستعزف أغاني مطربين كبار مثل: عائشة المرطة وعبداللطيف الكويتي ومحمود الكويتي وعوض دوخي وعبدالله فضالة وحسين جاسم ومصطفى أحمد وغريد الشاطئ وآخرين، وذلك ليتغنى بها مطربين شباب في كل حلقة من البرنامج، ومن المطربين المشاركين به فيصل السعد وعادل الرويشد وأشواق وخالد المسعود وسلطان مفتاح وحسن الجمالي وعبدالله خيرالله وبدر نوري عبدالله الفيلكاوي وأحمد الرويشد ومحمد مالك.



وثمنت مقدمة البرنامج الفنانة منى شداد الخطوة للقائمين على هذا البرنامج ووضع شريحه مهمة في طور الاهتمام وهم شريحة الشباب والجيل القادم بأن تكون لديهم معرفة بالرواد الأوائل من جيل المطربين وما قدموا من أعمال مختلفة ومتنوعة كانت ومازالت مميزة عبر تلك السنوات.



وشكرت شداد قيادات وزارة الإعلام على هذه الخطوات ودعمهم لها ، كما توجهت بالشكر الى فريق البرنامج على هذه الوقفة الطيبة لهؤلاء الفنانين الذين قدموا للحركة الفنية الكثير، وواصلت شكرها للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو د.أيوب خضر الذي ساهم في إبراز الأغاني بصورة جميلة.



وبدوره قال المخرج عادل الرشيدي في تصريح صحافي: عندما تكون هناك نوعية معينة من البرامج التلفزيونية فإننا كمخرجين نحرص على أدق التفاصيل التي تظهر على الشاشة وكذلك وضعية الكاميرات والتصوير التي تكون مريحة لعين المشاهد وأيضا يتم ضم المشهد كاملا لكل فنان مشارك مع الفرقة الموسيقية.

وقال: عندما أكلف بإخراج «ليلة فنان» فإنني أعتبر نفسي أمام عمل يجب إنجازه مع تواجد الفريق الفني الذي يساعدني على إظهار الصورة الجمالية لهذا البرنامج، وهذا ما أسير عليه في كل عمل أقوم بإخراجه.

وتابع بالقول: وأود أن أثمن سعى وكيل الإعلام سعود الخالدي في أن يكون تلفزيون الكويت صاحب الريادة والتميز، وأيضا الى الإخوة في تلفزيون الكويت عبر وكيلها فهد الغيلاني ومدير إدارة الإنتاج خالد بوحيمد ومراقب المنوعات طلال الهيفي.