القاهرة - خديجة حمودة



انطلق امس اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الأول بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث يعكس تشكيله القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار، وذلك وفاء بما سبق إعلانه بأن أولى جلسات الحوار ستبدأ الأسبوع الأول من يوليو الجاري.



يذكر أن المنسق العام للحوار الوطني د. ضياء رشوان أكد أن انعقاد مجلس الأمناء هو البداية الرسمية لأعمال وفعاليات الحوار الوطني.



وكانت إدارة الحوار الوطني قد أعلنت تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني الذي يتألف من 19 عضوا، بناء على المهمة التي أسندتها إدارة الحوار الوطني للمنسق العام له، بالتشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في هذا الحوار لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني.



وقد انتهى هذا التشاور الذي استغرق نحو عشرين يوما إلى تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من 19 عضوا هم أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، وأميرة صابر عضو مجلس النواب، وجمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي.



وشمل التشكيل أيضا د. جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ود. ريهام باهي أستاذة العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، وسمير مرقص الباحث والكاتب السياسي، ود. طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.



كما شمل عبدالعظيم حماد الكاتب الصحافي، وعماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحافي، ود. عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، ود. فاطمة السيد أحمد، الكاتبة الصحافية، ود. فاطمة خفاجي منسقة الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي، وكمال زايد رجل الأعمال، ود. مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.



وشمل أيضا محمد سلماوي الأديب والكاتب الصحافي، ود. محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ود. محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة، ونجاد البرعي المحامي الحقوقي، ود. هاني سري الدين، أستاذ القانون التجاري والبحري بجامعة القاهرة.