أعلنت إيطاليا حالة الطوارئ في خمس مناطق في شمال البلاد وأقرت تمويلا عاجلا لمواجهة تداعيات موجة الجفاف التي اجتاحت وادي بو في الأسابيع الأخيرة ولا تنفك تزداد سوءا.

وقالت الحكومة في بيان إنها أقرت حالة الطوارئ في خمس مناطق هي: إميلي ـ رومانيا، وفرويلي ـ فينيسيا جوليان، ولومبارديا، وبيدمونت، وفينيتو، وذلك حتى 31 ديسمبر. وأضافت أنها قررت أيضا تخصيص مبلغ قدره 36.5 مليون يورو (39.5 مليون دولار) لمساعدة المتضررين.

وتواجه إيطاليا موجة حر مبكرة غير عادية ونقصا في هطول الأمطار، لاسيما في وادي بو الزراعي في شمال البلاد والذي تعرض لأسوأ موجة جفاف منذ 70 عاما.



إلى ذلك، تواصل البحث أمس عن مفقودين بعد انفصال كتلة ضخمة عن جبل مارمولادا الجليدي الذي يعد الأكبر في سلسلة الألب الإيطالية، مع تكثيف عدد الطائرات المسيرة والمروحيات.