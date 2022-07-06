محمد راتب



في إنجاز بيئي عالمي، نجح المركز العلمي في إنتاج قرش النمر الرملي المهدد بالانقراض، حيث أنجبت سمكة قرش يمتلكها النادي العلمي وتبلغ من العمر 20 عاما، مولودين اطلق عليهما اسمي «بدر» و«بدرية» في 23 يناير الماضي بحوض الأحياء البحرية، وذلك وفق استراتيجية ضمنت نموها بالشكل الصحيح، ليكون أحد المراكز القليلة في العالم التي نجحت في ذلك، وقد تمت التسمية وفقا للتصويت الذي حسمه محبو المركز العلمي على قناته في «إنستغرام».



واحتفالاً بهذا الإنجاز العظيم، عقد المركز العلمي مؤتمرا صحافيا، بحضور عدد من ممثلي المؤسسات والهيئات والشخصيات المهتمة بالبيئة واستدامة التنوع الحيوي لمشاهدة صغار القروش التي أصبحت جزءا من مجموعة أسماك قرش النمر الرملي التي يمتلكها المركز لأكثر من 20 عاما.



وقال عالم الأحياء والعضو السابق في مجلس إدارة المركز العلمي د.سلام العبلاني إن المركز وعلى مدار 22 عاما استطاع ضمان وتوفير بيئة مناسبة لأسماك قرش النمر الرملي مكنتها من التكاثر طبيعيا وباستمرار دون أي تدخل اصطناعي خلال تلك السنوات.



وأضاف العبلاني انه وفقا للدراسات العلمية، فإن هذا النوع من أندر فصائل أسماك القرش التي تتكاثر داخل الأحواض المائية، وذلك بسبب ضغوط الإجهاد المختلفة كالازدحام والنظام الغذائي ودرجة حرارة الماء، كما أن فترة حمل إناثها تتراوح بين 12 إلى 14 شهرا، ومن الصعب أن تحافظ على حملها لهذه المدة الزمنية داخل الأحواض المائية، لافتا الى ان ذلك يعد مؤشرا على الظروف الصحية الجيدة التي تميز بيئة الأكواريوم، كما تشير ولادة الصغار الأصحاء إلى أن القيمة الغذائية لنظام أسماك القرش الغذائي عالية جدا، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على ممارسات التربية الممتازة لموظفي إدارة الأحياء البحرية والبرية وخبراتهم العالية وجميع إدارة المركز العلمي.



وتابع: أكبر تحد للمركز العلمي كان ضمان حياة صغار القروش بعد ولادتها، حيث تحتاج إلى عناية فائقة حتى تستطيع النجاة، ولذلك نجد من الصعب جدا تكاثرها، ونجاة هذا النوع من القروش يعتبر نادرا والنماذج الناجحة جدا شحيحة، وبمجرد أن تمت الولادة بأمان، هرع فريق الأكواريوم، على رأسهم المستشار العالمي آندرو كلارك، إلى إخراج الصغار من الحوض الرئيسي في الوقت المناسب، وتم نقلهم إلى أحواض الحضانة لضمان سلامتهم ومراقبة تغذيتهم عن كثب وهذه كانت أول خطوة، ثم قام الفريق بإجراء أشعة مقطعية للصغار للتأكد من صحتهم وابتكار استراتيجية للعناية بهم وضمان نموهم بالشكل الصحيح.



وعن حالة «بدر» و«بدرية»، قال: يتمتع الصغار بحالة صحية ممتازة، وكان وزن كل منها عند الولادة نحو 3.5 كلغ، وبدأت بالأكل بعد خمسة أيام من ولادتها، وهذه حالة طبيعية عند هذا النوع من القروش، حيث تولد وفي معدتها صفار بيض وبقايا الأجنة التي افترستها داخل الرحم، وبلغ وزنها في عمر الأربعة أشهر نحو 9.5 كلغ ووصل طولها إلى 130 سم.



وأشار إلى أن موظفي المركز المختصين يقومون بوزن كمية الطعام التي يتم إطعامها لهم بعناية للتمكن من تتبع الكمية التي يستهلكها كل منهم ونستخدم هذه المعلومات لتحديد معدلات نموهم، كما نجمع القياسات المورفومترية (الوزن والطول) شهريا، ولهذه القروش أهمية وقيمة إيكولوجية كبيرة في حفظ التوازن الحيوي البحري وقيمة علمية في مجال البحوث والدراسات، وبمعلوماتنا هذه ستزيد معرفتنا أكثر حول أسماك قرش النمر الرملي، وستساعد المنشآت الأخرى حول العالم التي تكافح من أجل إكثارها ورعايتها، كما يمكننا أيضا استخدام هذه المعلومات لفهم تاريخها الطبيعي بشكل أفضل، والمساعدة في توفير معلومات حيوية حول بعض التهديدات البيئية التي تتعرض لها مجموعاتها في الطبيعة كالصيد الجائر وغيرها من التهديدات.



خبرات عالمية



بدورها، قالت مدير عام المركز العلمي رنا النيباري: نحن فخورون بهذا الانجاز، ما يؤكد التزامنا التام تجاه البيئة وحرصنا على بذل كل جهد لتحقيق رسالتنا ورؤيتنا في المساهمة على الحفاظ على البيئة واستدامتها، وليس فقط من خلال التوعية بل أيضا بأن يكون لنا دور فعلي وفعال في ذلك، موضحة أن نجاحنا في إنتاج قروش النمر الرملي كان بفضل مرافقنا عالية الجودة، وخبرة موظفينا المختصين ومستشارينا العالميين.



وذكرت النيباري أن المركز العلمي يواصل المساهمة بالمعلومات العلمية التي من شأنها أن تساعد مراكز الأكواريوم الأخرى حول العالم للمحافظة على بقاء أسماك قرش النمر الرملي والتي هي من الفصائل المدرجة على القائمة الحمراء للحيوانات المهددة بالانقراض، ويسرنا أن ننقل تجربتنا إلى جميع مراكز الأكواريوم في العالم لنسهم في إنقاذ هذه القروش من الانقراض وضمان استدامتها ونأمل أن نستمر في إنتاج أجيال لاحقة منه في أكواريوم المركز العلمي.