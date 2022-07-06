أكدت رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة د.وجدان العقاب أن اجتماعها مع ملحق ديبلوماسي التعاون بالسفارة الفرنسية د.كريستال شاجيس أسفر عن مناقشة العديد من أطر التعاون البيئي المستقبلي بين الجمعية والسفارة.



وأوضحت العقاب أنها ناقشت مع د.كريستال شاجيس إعادة تفعيل الأنشطة المتبادلة حضوريا بعد انقطاعها خلال جائحة كورونا، معلنة أن الأنشطة بين الجمعية والسفارة الفرنسية تكتسب أهمية خاصة كونها متعددة ومتنوعة، لافتة الى أن الاجتماع شهد مناقشة ترتيب السفارة الفرنسية لبرنامج تدريبي تعليمي تثقيفي بيئي ترفيهي بالعاصمة (باريس) لطلبة من الكويت وأعضاء فريق أصدقاء البيئة.



وأضافت أن شاجيس اقترحت تعاون السفارة الفرنسية مع الجمعية في تنظيم ديوانية بيئية بمقر السفارة خلال شهر أكتوبر المقبل على أن تتم دعوة بعض الشخصيات البيئية ذات الحيثية التخصصية ممن شاركوا في قمة المناخ بباريس للاستفادة من تلك الخبرات وما نتج عن مشاركتهم من مخرجات، الأمر الذي يمكن الاستفادة منها للمشاركة في قمة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل، كما تمخض الاجتماع عن التفاهم حول مقترح التعاون المشترك بين الجمعيات البيئية الأهلية في الكويت والجمهورية الفرنسية للتبادل المعرفي في المجال البيئي.