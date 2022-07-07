أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عن منح شركة مايكروسوفت الاذن لتوفير خدمات الحوسبة السحابية «Office 365 وAzure»، و«Azure Stack Hyperconverged Infrastructure» بالكويت، حيث يمثل هذا الإنجاز ثمرة الجهود الحثيثة التي بذلتها مايكروسوفت على مدار سنوات عدة بالشراكة مع الهيئة، ويعكس التزام الشركة بدعم التحول الرقمي بالبلاد. وتعليقا على هذا الموضوع، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات م.سالم الأذينة: «من الضروري للهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص اعتماد منتجات وخدمات راسخة وآمنة وقائمة على التكنولوجيا السحابية بهدف دعم الابتكار والوصول إلى طموحاتنا الرقمية وتحقيق أهداف رؤية الكويت 2035».



وفي السياق ذاته، أكد المدير العام لمايكروسوفت في الكويت علاء الدين كريم، على التزام الشركة بتسريع مسيرة التحول الرقمي الآمن في الكويت تماشيا مع رؤية الكويت 2035. وقال: «يلعب التحول الرقمي دورا محوريا في رحلة الكويت نحو المستقبل».