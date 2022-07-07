القاهرة ـ خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية وأولوية استمرار العمل في العاصمة الإدارية الجديدة رغم ما تتكلفه من أموال طائلة وفي ظل ظروف صعبة، وقال ان هناك تساؤلات أو انتقادات خلال السنوات الخمس الماضية بشأن إنشاء العاصمة الإدارية، لافتا إلى أن الدول لا تسير بهذا الشكل من التفكير وإنما تحتاج إلى أفكار تؤدي إلى إقامة دولة ذات شأن مثلها مثل الدول المتقدمة.



وأوضح الرئيس السيسي، في مداخلة بمستهل افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة امس، أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة هي التي أقامت العاصمة من خلال مواردها الذاتية، ولم تنشأ العاصمة بأموال الحكومة وشركة العاصمة تطلب حاليا من الحكومة 4 مليارات جنيه سنويا كحق انتفاع لاستخدام الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.



وأشار الرئيس السيسي إلى أن تكلفة الشبكات الرقمية المؤمنة بالعاصمة الإدارية الجديدة تبلغ 100 مليار جنيه فقط كإنشاءات مدنية لإقامة شبكة محصنة لا يمكن اختراقها على عمق 15 مترا تحت الأرض تضم الخوادم الرئيسية للشبكة الرقمية.



وأشار الرئيس السيسي إلى أن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية مميكن ويوفر بيئة للعمل الرقمي للدولة من خلال مراكز البيانات وأماكن لعمل 50 ألف موظف، بالإضافة إلى الشبكة المؤمنة، وبهذا يمكن أن تتحول الدولة من الأداء الورقي إلى الرقمي بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي وكل ذلك يتكلف الكثير من الأموال.



ودعا الرئيس السيسي إلى تغيير ثقافة التعليم في مصر بحيث لا يصبح الهدف هو حصول الطالب على شهادة جامعية وإنما التوجه نحو التخصصات الجديدة التي يحتاجها سوق العمل، مشيرا إلى أنه تم وسيتم افتتاح عدد كبير من الكليات والجامعات التي توفر التخصصات التكنولوجية الجديدة التي يحتاجها سوق العمل مثل الذكاء الاصطناعي.



وأوضح الرئيس أن اهتمام الأسر بحصول أبنائها على الدروس من أجل النجاح والتفوق يعكس وعي المجتمع المصري بأهمية التعليم ولكن يتبقى الاهتمام بما هو مستهدف من التعليم وعدم الاكتفاء بالحصول على الشهادة ولكن الاهتمام بنوعية الشهادة والتعليم.



ولفت الرئيس إلى أن الكليات الحديثة التي تم إنشاؤها توفر التعليم والمستقبل الحقيقي «وربما نكون مقصرين في الإعلان عن تسويق هذه التخصصات الجديدة التي يحتاجها المجتمع».



وقال إن ثروات مصر محدودة باستثناء القليل من الغاز والبترول حتى لا يتوهم أحد أن الدولة المصرية لديها ثروات كبيرة، مضيفا أنه «التقى أحد شيوخ البحث والتنقيب في مصر وسأله عن خريطة مواردنا وثرواتنا المعدنية، فأجاب بأن لدى مصر ثلاثة أنواع فقط هي الرمل والرخام والحجر الجيري»، موضحا أن الثروة بمعناها الحقيقي الهائل لا توجد لدينا باستثناء الغاز والبترول.



وقال الرئيس السيسي إنه نظرا لضعف الدخول في مصر، فإن الناس تشعر بأي ضغط في الأسعار وتتأثر به.. وأعلم أن الظروف صعبة، لكن لا يمكن في الوقت نفسه أن أضيع مستقبل البلد وأي تقدم أو تطوير حقيقي لتغيير حياة الناس، ندعمه قدر الإمكان.



وتطرق الرئيس إلى تكلفة سعر رغيف الخبر المعدل، مشيرا إلى أن الرغيف الواحد يكلف الدولة من 75 الى 80 قرشا ويباع للمواطنين بخمسة قروش.



وتعهد الرئيس السيسي ببذل قصارى جهده لتحقيق مستقبل كريم للمواطنين الذين ائتمنوه على أنفسهم ومستقبلهم، وقال: سأبذل قصارى جهدي لتحقيق مستقبل كريم لهم، أنا وكل مصري مخلص في الحكومة وفي أي قطاع بالدولة، وشدد على أنه لا يمكن تعديل الدخول البسيطة إلا من خلال العمل المحترف.



وأعلن الرئيس السيسي امس رسميا إطلاق منصة «مصر الرقمية» لإتاحة الخدمات الإلكترونية لكافة فئات الشعب.



وقال السيسي إنه إيمانا بأهمية بناء دولة رقمية عصرية حديثة وحرصا على تيسير إتاحة الخدمات الإلكترونية لكافة فئات الشعب المصري، أعلن الإطلاق الرسمي لمنصة «مصر الرقمية».