حذرت وزارة المواصلات عملاءها من فتح أي رسائل وهمية تصلهم عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية من أطراف تنتحل صفة الوزارة تتضمن روابط لدفع أي مستحقات، مؤكدة أنها لم تقم بإرسال أي روابط لعملائها تخص رسوم الطرود البريدية أو الخدمات الهاتفية، ومحذرة من مغبة فتح مثل هذه الروابط المخادعة.



وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة مشعل الزيد، إنه خلال الفترة الأخيرة تزايد عدد الاستفسارات من قبل المواطنين حول تلقي بعضهم رسائل من قبل أرقام وعناوين إلكترونية مضللة في محاولة خداع وتلاعب، داعيا إياهم لعدم الوقوع ضحية لها لكونها لا تمت إلى الوزارة بأي صلة.