بتوجيهات من رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي، أصدر وكيل الحرس الفريق الركن م.هاشم الرفاعي قرارا بالإفراج عن العسكريين الموقوفين بعقوبات انضباطية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حتى يتمكنوا من قضاء عطلة العيد بين ذويهم.



وتقدم سمو الشيخ سالم العلي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وقادة وقوات الحرس الوطني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على ربوع الوطن الغالي نعمتي الأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة.