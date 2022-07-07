يطرح للبيع ضمن مزاد لدار سوذبيز في نيويورك هيكل عظمي كامل لغورغوصور، وهو نوع من الديناصورات ينتمي إلى عائلة «تي-ريكس» وعاش قبل أكثر من 77 مليون سنة، في ظل حماسة المشترين لهذا النوع من البقايا القديمة.

ويبلغ ارتفاع الهيكل العظمي نحو 3 أمتار، أما طوله فيبلغ 6.7 أمتار، وعثر عليه سنة 2018 في التشكيل الجيولوجي لنهر جوديث بولاية مونتانا الأميركية، وكان حتى اليوم في حوزة جهات خاصة. وتعتزم سوذبيز طرحه بسعر تقديري يتراوح بين 5 و8 ملايين دولار.

وعاش الغورغوصور، وهو على غرار «تي-ريكس» ينتمي إلى عائلة التيرانوصوريات («السحالي الطاغية»)، في العصر الطباشيري المتأخر وانقرض قبل نحو 77 مليون سنة.