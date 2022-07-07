أعلن الديوان الملكي الأردني في بيان أمس الأربعاء عن خطوبة الأميرة إيمان، ابنة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا، من جميل ألكساندر ترميوتس المتحدر من أصول يونانية.

واقيم حفل الخطوبة الثلاثاء بحضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا، وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأميرين هاشم وسلمى، إضافة إلى عدد من أفراد أسرة جميل ألكساندر ترميوتس. والأميرة إيمان من مواليد 1996، وهي الابنة الأولى للملك عبدالله والملكة رانيا، والثانية في ترتيب الأسرة المالكة بعد ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وهي خريجة جامعة جورج تاون الأميركية. أما خطيبها جميل ألكساندر ترميوتس فهو من مواليد العاصمة الفنزويلية كراكاس عام 1994، ويتحدر من أصول يونانية. كما يحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ويعمل في قطاع الخدمات المالية في نيويورك.