عبدالكريم أحمد



ألغت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف بالحبس 15 عاما لمواطن مع تغريمه 10 آلاف دينار، وقضت مجددا ببراءته من تهمة حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي.

ودفع المحامي طلال العنزي ببراءة المتهم، مشيرا إلى أن مداهمة منزل موكله جاءت عقب رصد رسالة صوتية من الخادم والعثور على المضبوطات، وقدم ما يثبت ان المدعى عليه كان خارج البلاد للدراسة الجامعية.

وطعن المحامي في أدلة الإثبات والقرائن التي ساقتها النيابة باعتبارها لا تكفي لإثبات مقارفة موكله ما نسب إليه من حيازة لقصد الاتجار، وأن أوراق القضية خلت من دليل يمكن الوثوق به بالإدانة.