ليلى الشافعي



حرصا من الهيئة العامة لشؤون القصر على تحسين ورفع مستوى الأداء الوظيفي وبناء على توجيهات المدير العام بالإنابة حمد عبداللطيف البرجس بتطوير مهارات العاملين عليها وقد أكد فيها على أهمية تكثيف الدورات التدريبية للكوادر الوظيفية مما ينعكس إيجابيا على سير العمل والخدمات المقدمة للمشمولين برعايتها، ولذا نظمت إدارة التطوير الإداري والتدريب دورة تدريبية بعنوان «مهارات التعامل والتواصل مع أنماط الشخصية المختلفة في بيئة العمل» من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا لمدة أسبوع في مبنى الهيئة الرئيسي لموظفي الهيئة بجميع إدارتها تقدمها د.كوثر الياقوت استشارية نفسية بإدارة الرعاية الاجتماعية والتربوية.



وتتضمن الدورة المحاور التالية: تعريف الشخصية، أنماط الشخصية المختلفة وطرق التعامل معها، إدارة الغضب والتحكم به، طرق الإقناع والاضطرابات الشخصية، إضافة إلى معرفة مهارات التواصل مع الآخرين منها: فن الكلام، إدارة التغيير، إدارة الوقت، تسويق الأفكار وفن القيادة في بيئة العمل، وجميعها تساهم أيضا في تطوير المهارات الحياتية والأسرية.



وفي الختام كرم مدير عام الهيئة م.حمد البرجس المشاركين في الدورة، وأشاد بأهمية هذه الدورة للموظفين، التي تساعد على إكساب المتدربين المعرفة والخبرة، مشيرا على اهتمام الهيئة بانعقاد مزيد من الدورات التخصصية لكافة إدارات الهيئة.