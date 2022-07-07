أكد القائم بأعمال المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية د.مانع السديراوي حرص الكويت على التعاون العربي والدولي لرصد الحوادث النووية والإشعاعية.



جاء ذلك في تصريح أدلى به السديراوي لـ «كونا» أمس الأربعاء على هامش ترؤسه وفد الكويت خلال اجتماع كبار المسؤولين العرب حول تأسيس بنية تحتية عربية للاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية.



وأضاف أن الكويت تؤمن بالتعاون على المستويين الإقليمي والدولي في عملية رصد الحوادث النووية والإشعاعية ومن هذا المنطلق تأتي مشاركتها في هذا الاجتماع «لوضع وتأسيس شبكة إقليمية عربية لرصد أي تلوث إشعاعي أو حوادث نووية».



وقال السديراوي إن «الكويت بدأت في الاستعدادات لأية حوادث نووية أو إشعاعية منذ فترة طويلة من خلال التعاون الإقليمي مع دول الجوار الخليجية» مبينا أن لديها تعاونا دوليا مع منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وأوضح أن «الكويت لديها العديد من محطات الرصد للنويدات المشعة بجانب المركز الوطني للمعلومات التابع لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية»، مضيفا أنها «تشغل إحدى محطات النويدات المشعة التابعة لمنظمة الحظر الشامل وهي شبكة حول العالم تضم 50 محطة».



وحول المخاوف العربية من حدوث تسرب إشعاعي من دول الجوار التي تمتلك مفاعلات نووية، أشار السديراوي إلى أن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية انتشرت في الآونة الأخيرة مع تطور التكنولوجيا وكثيرا من دول المنطقة والعالم بدأت الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وبناء المحطات الطاقة الذرية.



وأوضح في الإطار ذاته أن مثل هذه المحطات ليست بمنأى عن الحوادث والكوارث فإن وقوعها وارد في سياق الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مشيرا إلى حوادث فوكوشيما وتشرنوبل وأخرى بالولايات المتحدة.



وأكد السديراوي أهمية الاستعداد ووضع الحماية اللازمة للمواطنين، خاصة ان التسرب الإشعاعي عابر للحدود والقارات ومن الضروري أن يكون هناك تعاون دولي للتنبؤ بأي حادث نووي قد يحدث.



وجدد التأكيد على أن الكويت مستعدة لمثل هذه الحوادث مع ضرورة تعزيز الاستعدادات من وقت لآخر، مشيرا إلى أن مثل هذه المؤتمرات تعزز فرص التعاون بين الدول العربية وتعزز كذلك من استعدادات الكويت للتصدي للحوادث النووية إذا حدثت.