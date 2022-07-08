عبدالهادي العجمي



أصدر رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح أمراً بالإفراج عن العسكريين الموقوفين والمحجوزين انضباطيا بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال الخالد. وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إن هذه اللفتة الكريمة المعنوية تأتي إيمانا من وزير الدفاع بمشاركة أبنائه العسكريين أهاليهم فرحة عيد الأضحى، مهنئا أبناءه العسكريين. ونقلت الوزارة عن وزير الدفاع تمنياته «من الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبات السعيدة على الجميع بالخير واليمن والبركات وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة في ظل قيادة صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد».