توافد حجاج بيت الله الحرام امس الثامن من شهر ذي الحجة 1443 هجريا إلى مشعر منى حيث قضوا يوم التروية اقتداء بهدي وسنة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يتوقون بقلوبهم وأرواحهم إلى «الركن الأعظم للحج» بالصعود إلى جبل «عرفات» اليوم التاسع من ذي الحجة، في اكبر موسم للحج منذ جائحة «كورونا» حيث يؤدي الفريضة العام الحالي مليون حاج.



وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس» في بيان إنه رافق توافد ضيوف الرحمن إلى مشعر منى -تحفهم العناية الإلهية- الآلاف من رجال الأمن بمختلف قطاعاته لمتابعة توافد الحجاج إلى المشعر وسط تكامل لمنظومة عمل مختلف الجهات المعنية بالمملكة لخدمة الحجيج.



وتميزت حركة تصعيد جموع الحجاج لمشعر منى بالانسيابية وفق خطة مرورية شملت المحاور الرئيسية لشبكة الطرق، بمتابعة أمنية من سماء المشعر عبر طيران الأمن لضمان انتظام مرحلة التصعيد، في حين سخرت مختلف الجهات الخدمية قدراتها وطاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لجميع قطاعات الدولة المعنية بالحج للقيام على أكمل وجه وفق الخطط التنظيمية والتشغيلية لموسم الحج 1443ه، التي تعد الأكبر بعد جائحة «كورونا»، وبذل كل ما من شأنه التيسير على الحجاج ليؤدوا عباداتهم ونسكهم بروحانية وطمأنينة، مع الحفاظ على المكتسبات الصحية المتحققة في مواجهة الجائحة.



وقد تابع كل من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، عملية تصعيد الحجاج إلى منى، مؤكدين في تعليماتهما للجهات المعنية بذل أقصى الجهود لتوفير ما يحقق لضيوف بيت الله الحرام أداء مناسكهم بيسر وأمان.



هذا، وبلغت كميات المياه الموزعة في مشعر منى ليوم التروية ومدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية ومرافق الخدمات العامة بالحرم المكي الشريف (792.300) مترا مكعبا من المياه، حيث تم ضخ المياه على مدار الساعة لشبكات المشاعر المقدسة ومرافق المسجد الحرام.



من جهتها، جهزت وزارة الصحة مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تعد من أهم النقاط الصحية في تقديم الخدمات العلاجية والوقائية لضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة، وذلك لانتشارها الواسع من خلال 93 مركزا صحيا موزعة حسب النطاق الجغرافي، لتشمل جميع المشاعر المقدسة بمنى والجمرات وعرفات ومزدلفة، مما يمكن وصول ضيوف الرحمن لها بشكل سريع ومباشر، وتحتوي على كل التجهيزات اللازمة من أدويه ومختبرات.



وتقدم تلك المراكز العديد من الخدمات الصحية من عيادات عامة وخدمات عاجلة للمصابين بالجروح والإجهاد الحراري، كما تقدم الخدمات اللازمة لمرضى الأمراض المزمنة، من خلال كوادر صحية وإدارية ذات كفاءة عالية تعمل على مدار الساعة وبشكل يومي دون انقطاع.



وأنهت اللجان الإشرافية لضمان جودة الخدمات الصحية، والدورات التدريبية والتنشيطية لتأكيد تطبيق أحدث الممارسات العالمية في العديد من المجالات، التي تشمل مكافحة العدوى والإسعافات الأولية والتعامل مع الأمراض السارية والمعدية وخطط الإخلاء والتعامل مع الكوارث في حال وقوعها.



وقال قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في مهمة الحج العقيد الطيار الركن خالد بن عبدالله المطيري لوكالة الانباء السعودية إن القوات الجوية «تعمل على مساندة الأمن العام لخدمة الحجاج بعدد من الطائرات العمودية المجهزة بأحدث التقنيات على مدار الساعة».



في سياق متصل، أوصت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالمملكة العرية السعودية، حجاج بيت الله الحرام، بالحرص على أداء نسك الحج وفق ما شرع الله تعالى وسن رسوله صلى الله عليه وسلم، والابتعاد عن جميع المعاصي وترك كل ما يسبب الشحناء والبغضاء بين المسلمين من الجدال والمراء والهتافات التي تثير العداوات، وذلك حتى تكون الأقوال والأفعال في الحج كلها تدعو إلى الخير والبر والتقوى والتعاون على ذلك، والبعد عن كل ما يسبب الفرقة والاختلاف.



ودعت الهيئة في بيان أوردته وكالة «واس» أمس، الحجاج إلى الحرص على أداء شعائر ومناسك هذه الشعيرة العظيمة مهتدين ومقتدين في ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، مبينة أنه من أعظم ما يقتدى به النبي صلى الله عليه وسلم في شعيرة الحج وغيرها من الشعائر أن يخلص الحاج لله وحده، ويجتهد أن تكون أعماله كلها له وحده، في صلاته ودعائه، وفي طوافه وسعيه، وفي جميع عباداته.



وحثت الهيئة الحجاج على أن يسألوا أهل العلم عن كل ما يشكل عليهم حتى يكون حجه على ما شرعه الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، سائلة الله تعالى أن يحفظ الحجاج وييسر لهم أداء نسكهم ويتقبل منهم ومن المسلمين أجمعين.



ودعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، الله سبحانه وتعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والحكومة الرشيدة على الجهود الكبيرة والخدمات التي تبذلها كل قطاعات الدولة لتيسير هذه الشعيرة العظيمة حتى يؤدي الحجاج مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.